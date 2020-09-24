Под Вологдой пьяный матрос угнал из части ЗИЛ и поехал на аэродром

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Вологодский гарнизонный военный суд сообщил об инциденте, произошедшем в июле в Федотово. В дневное время, пьяный, служащий по контракту старший матрос, угнал из части грузовик ЗИЛ-131Н. Мужчина направлялся на аэродром с бомбардировщиками дальней авиации.

Однако, алкоголь помешал военнослужащему ровно рулить: он врезался в КПП.

Сообщается, что было возбуждено уголовное дело, однако обвиняемый полностью возместил нанесенный ущерб и дело прекратили. За нетрезвые выходки матрос заплатит штраф в размере 40 тысяч рублей.