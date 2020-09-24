В Великом Устюге новогодняя ель будет петь за 5 млн рублей

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В Великом Устюге власти решили установить новогоднюю ель за астрономические для муниципалитета деньги: 5 миллионов рублей. При этом половину стоимости оплатит частная фирма. Искусственное 21-метровое дерево установят на световой подиум на площади Ленина. Оно будет разнообразно светиться и петь, а украсят его старыми советскими открытками и флажками.

По словам начальника отдела туризма района, живые ели - это затратно и проблематично: в октябре техника не может пройти в лес, "нужно много согласовывать", а еще дерево осыпается.

В Вологде же наоборот планируют закупиться живыми ёлочками. На все убранство областной столицы потратят 9 млн рублей.