В Череповце попытался утонуть дебаркадер

Фото со страницы Вадима Германова Фото: vk.com

В Череповце продолжается борьба за сохранение дебаркадеров. Вчера речной вокзальчик стал тонуть, конструкция оседала. Установили насосы для откачки воды из трюмов, но они не справились.

Помещения в плачевном состоянии Фото: vk.com

Дебаркадер спас экскаватор, припаркованный на Соборной горке. С его помощью удалось пришвартовать судно на мелководье. Там он уже не утонет. О произошедшем рассказал мэр города. Вадим Германов посетовал, что бизнес довел такой памятник прошлого до ужасного состояния. Череповчане в ответ пожаловались и на отсутствие каких-либо водных развлечений.