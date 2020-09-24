Двое молодых вологжан душили представителя закона

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В Вологде завершили расследование уголовного дела о применении насилия к представителям власти. В феврале двое молодых местных жителей били и душили полицейского.

В полночь наряд прибыл на вызов о нарушении общественного порядка в подъезде дома Костромской. Обнаружив там попойку, правоохранители начали проверять документы участников вечеринки. Место происшествия покидать запретили, но 23-летний вологжанин попытался сбежать. Полицейский встал у него на дороге, но парень нанес удар и вырвался. Завязалась драка.

К конфликту подключился 25-летний приятель. Парочка выкручивала ногу полицейскому, били мужчину, а потом начали душить. В конце концов, против нарушителей использовали спецсредства и увезли в отдел. Пострадал и второй страж порядка.

Уголовное дело направили в суд, сообщает в пресс-служба Следкома по Вологодской области.