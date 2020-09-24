Вологжанин лишился в поликлинике куртки с телефоном

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В Вологде мужчину обокрали у кабинета врача прямо под камерами видеонаблюдения. В полицию поступило заявление от 41-летнего мужчины. Он рассказал, что оставил имущества на скамейке, чтобы не нести верхнюю одежду к медику. Когда вышел - куртки и телефона уже не было. Вологжанин оценил ущерб на 9 тысяч рублей.

Оперативники опросили очевидцев и посмотрели записи с камер видеонаблюдения. По приметам была создана ориентировка, ее направили нарядам полиции. Через несколько часов 43-летний подозреваемый был задержан. Он сознался в содеянном, заявил, что куртка ему нужна была для себя, а телефон находился в кармане. Вещи изъяли. Воришке грозит до 2 лет лишения за попытку незаконно утеплиться.