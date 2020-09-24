В Вологде отключат тепло и горячую воду в 600 домах

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В областной столице 24 сентября будут проводиться аварийные работы на сетях ТГК-2. На трубопроводе обнаружен дефект в районе перекрестка улиц Левичева и Ветошкина. Непонятно, почему ремонт не выполнили во время планового отключения.

У 588 зданий центральной части Вологды не будет воды и тепла с 11:00 четверга 24 сентября до 11:00 пятницы 25 сентября.

Без удобств останутся социальные учреждения и жилые дома, расположенные от Яшина до улицы Мира, частично по улицам Октябрьской, Благовещенской, Батюшкова, Мальцева. Всего 273 жилых дома, 302 административных здания, 49 социальных объектов.

По словам начальника городского хозяйства, такие работы выполняются еще до истечения срока. Вологжанам повезло, что в последние дни температура днем держится около +20.