В Вологодском кремле открыли арт-объект из кружевных журавлей

Фото: vk.com/vologdamuseum

В Вологде 23 сентября состоялось торжественное открытие арт-объекта. В Юго-Западной башне Вологодского кремля установили художественную инсталляцию из 573 кружевных журавлей. Их создавали мастера в 10 странах мира. Акцию приурочили к празднованию 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Белые журавли символизируют личный вклад каждого человека в сохранение мира на Земле. Птицы заполнят все верхнее пространство башни. Кроме того, планируется установить эффектную подсветку.

На работу можно будет любоваться до 15 ноября.