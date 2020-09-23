В Череповце мужчина угнал трактор и врезался в общественный транспорт

Классическая история произошла в Череповце: ранее судимый мужчина угнал трактор и устроил ДТП с автобусом, с места преступления скрылся. Авария произошла на перекрестке улиц Архангельской и проспекта Победы.

Полицейские выследили угонщика, он лежал в кабине трактора, припаркованного посередине проспекта Победы. Алкотестер показал 1,915 промилле в крови подозреваемого.

Мужчина оказался родом из Шекснинского района. Он объяснил, что нашел спецтехнику на парковке с ключом внутри.

Угонщику грозит до 5 лет лишения, кроме того, на него составили ряд административных протоколов.