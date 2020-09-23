250 вологжан заразились ВИЧ за год

В Вологодской области опубликовали статистику по ВИЧ за последний год. За прошедшие 8 месяцев зарегистрировано 72 новых пациента. Показатель на 5% ниже, чем в прошлом году. На данный момент вирусом иммунодифицита болеют 4730 вологжан. Об этом сообщил областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.

В основном, вологжане заражаются через половой контакт или наркотики. Большинство пациентов от 31 до 39 лет, но в этом году заболел и подросток.

Сдать тест можно в Вологодском областном центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями по адресу Щетинина, 17а. Напомним, что болезнь может не проявлять себя десяток лет, однако вы можете быть ее распространителем. На ранних стадиях симптомы можно купировать с помощью медикаментов.