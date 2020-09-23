83 года назад Вологодскую область отделили от Архангельской

Спасо-Прилуцкий монастырь Фото: Иван Чухнин

Сегодня вологжане отмечают День образования Вологодской области. 83 года назад 23 сентября 1937 года Президиум ЦИК СССР разделил Северную область на Вологодскую и Архангельскую.

Губернатор поздравил земляков с праздником и рассказал, что для него Вологодчина является местом силы. "Бескрайние леса, зеркальная гладь озер и рек. Но главное богатство – это люди", - заметил глава региона. "Такие разные, удивительные. Но такие вологодские душой. Спасибо, что помогаете делать нашу область лучше".