В Вологде волонтеры обновляют фасад архитектурного памятника

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В Вологде в рамках проекта «Школа волонтеров культуры: Дом, в котором мы живем» продолжается облагораживания памятника архитектуры. 50 волонтеров красят фасад и окна дома XIX века. Кроме того, они посещают экскурсии, общаются на тему Вологодской культуры.

Памятник архитектуры расположен на Советском проспекте, 48 и сейчас там размещается городская библиотека № 15 и Музей детства.

Сначала активистов обучили необходимым приемам покраски. Стены зачистили, промыли и нанесли первый слой. За третий этаж взялись профессиональные реставраторы - так безопасней. Особенно организаторы отметили учеников Вологодского строительного колледжа. Студенты выполнили одну из самых сложных работ - окрашивание приямок у окон в подвал и облагораживание цоколя.