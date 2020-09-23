Ижевская ярмарка опозорилась с контрафактом Вологодского масла

Фото Михаила Быкова Фото: Вологда РФ

Один из посетителей ярмарки «Яркое лето» в Ижевске обнаружил фальсификат Вологодского масла. На одном из прилавков лежали брикеты на развес. Вологжанин рассказал, что полиция и даже администрация выставки были в курсе и мер не предприняли. Мужчина обратился и в местный Роспотребнадзор.

"Это позорит честь города Вологды и бренда «Вологодское масло»", - заявил Михаил Быков. Пресс-служба Вологодского молочного комбината опровергла факт участия в мероприятии. Оказалось, что бренд подделывают довольно часто. Суды идут даже сейчас.

«Вологодское масло» могут производить лишь 6 предприятий Вологодской области. Им выдано свидетельство на право использования наименования. Мэр города поблагодарил всех бдительных вологжан, которые сообщают о контрафакте.

На сегодняшний день подделки обнаружены в 8 регионах. Предприниматели получили штрафы, а производство остановлено.