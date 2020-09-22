Питерский трамвайчик Львенок будет кататься по Череповцу

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Мэр Череповца сообщил о новом трамвае, который может появиться в Череповце. Транспорт с милым названием Львёнок производится в Санкт-Петербурге. На данный момент власти договариваются с заводом о тестировании в городских условиях.

В феврале в Череповец прибыл вагон уральского завода, но его пассажиры не оценили. В августе начала курсировать модель 71-415. В начале сентября он задымился... Сейчас вагон вернули на линию, состав будет ездить еще до 15 октября. Модель оказалась низкопольной, но отмечены проблемы с поручнями.