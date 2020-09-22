Автобус 37э Вологда-Молочное изменит маршрут

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В областной столице с 1 сентября вернули маршрут автобуса 37э Вологда-Молочное, но изменили расписание, повысили оплату и отменили единый гражданский проездной. Теперь перевозчики заявили: пассажиропоток слишком маленький. Маршрут с 1 октября изменят. Планируется обойти дублирующие участки - об этом попросили другие перевозчики.

Теперь автобус будет делать крюк: поворачивать с Ленинградской на Псковскую, потом на Возрождения, Окружное и Пошехонское. В обратную сторону маршрут пройдет по Пошехонскому и Окружному шоссе с заездом на Ленинградскую в районе троллейбусного депо и остановки «Вологдаэлектротранс».

По словам перевозчика, автобусом пользуются в основном жители села Молочное. Вологжане в соцсетях назвали изменения маршрута абсурдными. Раньше автобус ходил из центра Вологды, так было удобнее.