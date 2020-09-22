На Вологодчине измеряют объемы коммунальных отходов

-

В Вологде, Череповце, Вологодском, Кирилловском, Сокольском и Устюженском районах специалисты измерят объем осенних коммунальных отходов. Для этого выбраны несколько площадок на территориях муниципалитетов. Измерять собираются весами и рулеткой. Происходящее будут фиксировать на видеокамеру, сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

На официальном сайте департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды чиновники размещают дату и название муниципалитета, кроме того - лишь время для "организационного собрания". Как присоединиться к контролю мероприятия не очень понятно.

Замеры выполняет московская компания за 8,36 млн рублей. Прокуратура выяснила, что прошлый подрядчик измерения не проводил, а деньги в размере почти 12 млн получил.