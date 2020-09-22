Администрация Вологды планирует попрощаться с Дорстроем

- Фото: администрация города Вологды

В областной столице администрация города обратилась в суд для расторжения контракта с ООО«Дорстрой». Подрядчик не смог вовремя завершить работы на восьми объектах проекта «Народный бюджет ТОС», на большинстве сделано мало, на других - плохо. Мэр заявил, что считает неправильным платить даже уже за сделанную работу, т.к она была выполнена некачественно.

За контракты Дорстрой должен был получить 7,05 млн, что на 800 тысяч меньше стартовой цены. Указывается, что генеральным директором фирмы является Елизавета Тихомирова, она также учредитель ООО «Инстрой».

Вологжанам пообещали доделать объекты уже в 2021 году с новым подрядчиком.