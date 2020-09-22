Череповчанин застал соседа у себя дома, заревновал жену и зарезал соперника

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В Череповце 19 сентября произошло убийство 34-летнего местного жителя. По мнению следствия, 51-летний мужчина пришел домой и застал соседа у себя дома. Сожительница рассказала, что нетрезвый гость оказывал ей знаки внимания.

После этого между мужчинами произошла словесная перебранка. В результате хозяин из ревности схватил нож и воткнул его в потерпевшего. После этого вызвал скорую. Место преступления покинуть не пытался.

О трагедии сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области. Решается вопрос об аресте подозреваемого. Инициировано расследование уголовного дела.