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Череповчанин застал соседа у себя дома, заревновал жену и зарезал соперника

В Череповце 51-летний мужчина напал на 34-летнего нетрезвого гостя
Евдокия САХАРОВА
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В Череповце 19 сентября произошло убийство 34-летнего местного жителя. По мнению следствия, 51-летний мужчина пришел домой и застал соседа у себя дома. Сожительница рассказала, что нетрезвый гость оказывал ей знаки внимания.

После этого между мужчинами произошла словесная перебранка. В результате хозяин из ревности схватил нож и воткнул его в потерпевшего. После этого вызвал скорую. Место преступления покинуть не пытался.

О трагедии сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области. Решается вопрос об аресте подозреваемого. Инициировано расследование уголовного дела.

Криминал