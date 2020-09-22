Вологжане пробежали по центру областной столицы

- Фото: Иван Чухнин

В Вологде в воскресенье 20 сентября прошел всероссийский забег «Кросс нации». Для этого был перекрыт центр города с 9 утра до часу дня. В соревновании приняло участие 1806 бегунов. Организаторы отмечают, что это в два раза меньше по сравнению с прошлым годом. Одной из причин называют ограничения по коронавирусу: детсадовцы не участвовали вовсе, количество остальных уменьшилось. Многие побоялись заразиться. Кроме того, взрослым для участия в мероприятии необходимо было получить справку после полноценного обследования. Самые быстрые бегуны скорее всего отправились на Московский марафон или командное первенство по легкой атлетике в Сочи, мероприятия проходили в то же время.

На месте предлагали маску, антисептик и измеряли температуру Фото: Иван Чухнин

Самой популярной дистанцией стала 4 км — это два круга. На 8 и 12 км бежала всего пара десятков участников — не заразишься. Победители получили кубки, медали и дипломы.

Недовольными остались автомобилисты: многие вопрошают, почему бы не проводить такие забеги на созданных для этого площадках — стадионах. Особенно негодовали жители Заречья.