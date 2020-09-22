Вологжане убрали город в рамках экоквеста

- Фото: Вологда РФ

В Вологде прошла экологическая акция «Осенний кубок чистоты». В игровой форме вологжане облагородили город - удалось собрать 659 мешков с мусором на 10 площадках.

121 команда и 473 человека за час попытались собрать как можно больше мусора, причем пластик, металл и стекло в разные пакеты. За разные материалы назначалось разное количество баллов, особо организаторы оценивали необычные находки. Например, у «Вологодской слободы» обнаружили телевизоры и детские коляски.

Собирались и ресурсы на переработку: вологжане принесли 1062 крышки, 200 килограммов макулатуры, 200 покрышек и 300 батареек. Мероприятие организовал молодежный центр ГОР.СОМ35.