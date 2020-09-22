В Череповце уберут рекламные авто, а их владельцы выложат по полмиллиона

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В городе металлургов объявили войну спам-машинам. С улиц города начал исчезать транспорт, который используется в качестве передвижной рекламы. По ст. 14.38 КоАП РФ такая деятельность незаконна. За прошедший день ЖКХ убрано 3 автомобиля, а всего насчитали 12.

На официальном сайте Череповца сообщили, что до конца недели весь рекламный транспорт будет эвакуирован на штрафстоянку, а на владельцев составят протоколы. Ранее власти связывались с владельцами, но многие лишь переставляли свои машины.

Юридическим лицам грозит штраф до полумиллиона, физическим 3-5 тысяч рублей.