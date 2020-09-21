В Вологде на улице Псковской появится туалет для водителей и кондукторов

Сразу две транспортных новости появились в группе "ТОС "Псковский" в социальных сетях. Одна из них касается изменения маршрута №3?Э - с 1 октября он будет проходить через улицу Псковскую. А вторая весьма неожиданная: на улице Псковской откроют туалет.

«На улице Псковская появится уличный туалет для водителей и кондукторов. Конечная остановка. Если кто-то скажет, что это неправильно, давайте вспомним, что нет у этих людей офиса с туалетной комнатой. Точнее, есть, но на другом конце города», — сообщается на стене сообщества.

Был задан вопрос: что это будет - кирпичное строение или мобильный модуль. Ответила на него депутата городской думы по этому округу Елена Земчихина. По ее информации, это будет обычная пластиковая будка, которую "обслуживать будет специально нанятая организация".