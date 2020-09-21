Информация о черных лесорубах в вологодских лесах приходит из космоса

Фото: Рослесинфорг

50 процентов лесов Вологодчины находятся под космическим мониторингом.

В 2020 году площадь дистанционного мониторинга лесов Вологодской области выросла на 700 тысяч гектаров. Сейчас она превышает 5,8 млн гектаров. Это почти половина лесных земель региона.

Космический мониторинг ведется Северным филиаомл Рослесинфорга с 2006 года, однако непрерывный высокопериодичный мониторинг проводится лишь третий год.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в этом году специалистами в региональный департамент лесного комплекса направлено 96 обработанных фрагментов космических снимков с признаками нарушения лесного законодательства, 79 случаев из них подтвердились при полевых проверках. Среди них - 24 случая незаконной рубки - вырублено 1,8 тыс. кубометров древесины.

В 2019 году с помощью космомониторинга выявлено 49 подтвержденных фактов незаконной рубки общим объемом около 7,3 тыс. кубометров. То есть появилась тенденция к снижению незаконных рубок на территориях, где организован мониторинг.

Мониторинг позволяет в течение шести дней после космической съемки получать информацию о нарушениях. В 2020 году под космическим контролем находятся 3 лесничества: Сокольское, Сямженское и Бабушкинское, где наблюдение ведется на площади более 1,3 млн гектаров.

Такой способ, по сравнению с традиционными методами сбора и анализа информации, является более эффективным инструментом контроля лесозаготовок.

Приоритетность в выборе территорий основана на риск-ориентированном подходе: контроль из космоса проводится в тех лесничествах, где активно развито лесопользование и переработка древесины, а в предыдущие годы уже выявлялись факты незаконной рубки. В результате такого наблюдения, например, в Бабушкинском лесничестве, одном из самых криминогенных, количество незаконных рубок, а значит и ущерб от них, ежегодно снижается.