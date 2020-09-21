14-летний подросток погиб, надышавшись газа в центре Вологды

ЧП случилось 20 сентября.В Вологде погиб подросток - он надышался газом.

Об этом сообщает портал «Город Во» со ссылкой на правоохранительные органы. ЧП случилось днем, 20 сентября, в одном из дворов на улице Марии Ульяновой, бувкально в сотне метров от здания администрации города.

Вот что сообщил мэр Вологды Сергей Воропанов на своей страничке ВКонтакте:

"20 сентября за рестораном на улице М. Ульяновой скончался 14-летний подросток. Причиной смерти стала токсикомания, а именно – сниффинг (вдыхание газа из баллончика). Выражаю соболезнования семье, смерть ребенка – это огромная трагедия для родителей..."

он сообщил, что подросток был не один - товарищ погибшего был госпитализирован с отравлением. находится в больнице".

Как стало известно, компания во дворе нюхала газ. Скорую вызвали. когда ожному из них стало плохо. Медики несмогли помочь - ребенок был мертв.

Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.