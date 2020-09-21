В Череповце как в Нью-Йорке: в городе появится огромный парк

Изменения в генплан уже вносятся.

Мэр Череповца мечтает о парке "как в Нью-Йорке". В генплан города уже вносятся изменения. Планируется, что Парк Череповца займет 22 гектара, Изменения в генплан обсудят на общественных слушаниях в декабре этого года.

Вадим Германов на своей страничке "ВКонтакте", в частности, написал:

"Мы все хотя бы один раз видели в кино Центральный парк Нью-Йорка. Огромный, красивый, впечатляющий — он вызывал желание там прогуляться, устроить пикник или пробежку, покормить уток или встретиться с друзьями. Мечты должны становиться реальностью, поэтому в Череповце появится свой Центральный парк. Он раскинется на площади 22 гектара и займет территорию всего 109 микрорайона..." Уже вносим изменения в генплан, чтобы в декабре рассмотреть их на общественных слушаниях. Вадим Германов подчеркнул парка важность для города, славящегося большим объемом выбросов в атмосферу: "Центральный парк в Нью-Йорке называют «зелеными легкими» Манхэттена, наш будет выполнять точно такую же функцию в Зашекснинском районе..."

В открытых источниках говорится о 300 тысячах тонн выбросов в атмосферу с промышленных предприятий Череповца в год - почти по тысяче тонн на каждого жителя города. Череповец частенько фигурирует в рейтингах грязных и загазованных городов.

Длина Центрального парка в Нью-Йорке — около 4 километров, ширина — около 800 метров, общая площадь — 3,41 км², то есть 342 гектара. Парк посещают примерно 25 миллионов человек в год, Он является наиболее посещаемым парком в США.

Известно,что парк выглядит очень натурально, но почти все ландшафты созданы вручную. на территории созданы озёра, большое количество аллей, два ледовых катка, уголки «нетронутой дикой природы» и лужайки, используемые для различных спортивных состязаний, а также детские игровые площадки и свой зоопарк. Парк окружает 10-километровая дорога - раздолье для спортсменов, так как в выходные дни и после 7 часов вечераа автомобильное движение по ней запрещено. Центральный парк - второй по величене парк Нью Йорка.