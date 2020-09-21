Вологжане опровергли заявление мэра о подключении тепла

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Мэр Вологды 19 сентября объявил, что к отоплению не подключено всего два дома на весь город Разина, 60а и Козленская, 109, на месте ведутся работы. Во всех остальных зданиях уже должно быть тепло. Однако в комментариях вологжане опровергли его заявление. Многие жаловались на свои управляющие компании и осенний холод в комнатах.

Замерзшие вологжане, что отважились написать мэру, оказались в домах 13Б и 5 на Архангельской, на Залинейной 26а, Луначарского 12, Текстильщиков 26, Добролюбова 17, Мальцева 37, Ярославской 29, Добролюбова 32, Воркутинской 5 и 14б, Пионерской 32, Конева 35 и 8б, Петрозаводской 18 и 2, Комсомольской 42, Мохова 49, Псковской, 3 и с неизвестными адресами. В квартирах живут и пенсионеры, и грудные дети. Некоторым сказали, что будут брать оплату даже раньше, чем подадут тепло..

Сергей Воропанов объяснил, что в некоторых домах все-таки еще продолжаются пуско-наладочные работы. Если батареи холодные, необходимо жаловаться в УК, ТСЖ или ЖСК. Там обязаны принять заявку. Кроме того, в доме может быть установлена погодозависимая автоматика.