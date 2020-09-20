Губернатор обратился к вологжанам из-за ситуации с коронавирусом

В социальных сетях распространялась информация о второй волне коронавируса. В частности, говорилось, что в регионе планируется массовым переход на дистанционное обучение школьников и студентов. Даже называлась дата - 20 сентября. Это подтверждалось статистикой- практически ежедневно фиксировалось более 40 вновь заболевших.

20 сентября губернатор Олег Кувшинников обратился с обращением о ситуации с заболеваемостью в регионе. Ролик появился на его страничке ВКонтакте. Олег Кувшинников, частности. сказал:

- Ситуация с коронавирусом находится под контролем. С понедельника в обычном режиме начнут работу учебные заведения, социальные объекты, промышленные предприятия. Будьте здоровы и не доверяйте слухам.