В Вологодской области 44 человека заболели за минувшие сутки

В Череповце с начала пандемии коронавирусом заболело более 1,5 тысяч человек. Фото: Правительство Вологодской области

За сутки диагноз "коронавирус" поставили 44 жителям Вологодской области. Большинство - в Череповце: 21 случай. Кроме того, 6 случаев в Шекснинском районе, в Устюженском – 5, в Вологде - 4 случая. Об этом сообщает областной оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

За сутки выздоровело 24 человека, всего болеют 556 человек. За время пандемии от инфекции погибли 55 человек.

Напомним, в Вологодской области в общественных местах требуется использование масок, антисептиков и соблюдение социальной дистанции.