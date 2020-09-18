На Вологодчине карелы взрывали банкоматы, один из подельников погиб

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В Вологодской области завершено расследование уголовного дела о взломе и уничтожении банкоматов, материалы направлены в суд. Трое жителей республики Карелия на территории Вологодчины вскрывали банкоматы ради наживы. Один из мужчин погиб от взрыва в доме № 18 на ул. Моченкова г. Череповца в октябре прошлого года.

Оставшимся предъявлены обвинения в краже, умышленном повреждении имущества, незаконном изготовлении взрывчатых веществ и хранении. Установлено, что они взрывали банкоматы Череповца, Вологды и Костромы. Они причинили ущерба на 6,5 млн рублей. Сотрудникам ГИБДД удалось задержать одного из подозреваемых в Вашкинском районе, другого в Карелии

Череповецкий городской суд принял решение заключить мужчин под стражу.