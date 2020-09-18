Мэр Череповца объявил войну бесполезным заборам

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Мэр Череповца 17 сентября рассказал горожанам в соцсетях, что по его указанию начали демонтировать пешеходные желтые заборы. ГИБДД ранее настаивало, что необходимо втыкать их практически везде - чтобы люди не перебегали проезжую часть в неположенном месте. Однако их смысл теряется, если вдоль дороги высажена живая изгородь кустиков.

Город тратит немаленькую сумму на покраску, изготовление и установку этих заборчиков. В то же время, они значительно портят облик города. Об этой проблеме часто заявляют урбанисты.

Вадим Германов заявил, что на улице Бардина заборы убрали, кроме как у пешеходных переходов. Но скоро изничтожат и их. Мэр пообещал, что власти продолжат двигаться в направлении очищения Череповца.