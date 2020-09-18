В Вологде эвакуировали людей из здания университета

Из здания Вологодского госуниверситета производилась массовая эвакуация из-за сообщения о минировании. ЧП случилось утром в пятницу.

В 09 часов 45 минут в Росгвардию поступил сигнал о минировании учебного корпуса ВоГУ на Ленина, 15. На место выехали спецслужбы. Территорию вокруг здания оцепили. Студентов и преподавателей эвакуировали. В результате, по словам очевидцев, у здания со стороны набережной была обнаружена граната.

По сообщению Управления МВД России по Вологодской области, бесхозный предмет - муляж гранаты, найденный у здания, не представлял никакой опасности. Ведется поиск "шутников".