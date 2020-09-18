В Вологодской области дожди наделали делов

Обильные дожди, принесенные циклоном. подняли уровень воды в водоемах и в подземных горизонтах. О начавшихся подтоплениях вологжане пишут в соцсетях.

В Белозерском районе в селе Нижняя Мондома оказались подтоплены придомовые участки. В воде оказались теплицы, постройки, гряды.

Жительница Белозерска. демонстрируя затопленный огород, "благодарит" власти за бездействие:

- Спасибо властям за городскую канаву!!! Которую никак не хотят углубить и довести дело до конца, только в кабинетах сидеть, да з/п получать.

Некоторые сетуют исключительно на небесную канцелярию. А многие просто предупреждают других об опасностях.

Например:

"Дорога на Никановскую через Ростани такая же. Перед Кузнечихой ее нет... От слова совсем...Река и провал. Будьте осторожны..."

Официальной информации о последствиях стихии пока нет.