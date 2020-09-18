За сутки на Вологодчине выздоровело 39 человек и заболело 43

За последние сутки на Вологодчине коронавирусом заболело 43 человека, а выписано 39 выздоровевших. По данным оперативного штаба на 18 сентября, в регионе с начала пандемии 4080 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. На сегодняшний день болеет 536 человек. Выздоровели 3499 человек.

Из 43 новых выявленных случаев коронавируса 24 приходится на Череповец. 8 - на Вологду, 6 – человек заболели в Череповецком районе, 2- в Шекснинском районе, по одному - в Чагодощенском, Вожегодском и Сямженском районах.

За время пандемии в Вологодской области коронавирус стал причиной смерти 45 человек.