Убийца двух девочек в Рыбинске задержан

Большой криминальный опыт махровому зэку не помог. Фото - источник КП.

Главный подохреваемый в убийстве и изнасиловании двух девочек в Рыбинске Виталий Молчанов задержан. Об этом сообщают журналисты "Комсомолки" из Ярославля.

Жестокое убийство потряло всю страну. Женщина с двумя девочками приехала в Рыбинск к возлюбленному из Омска. Она устроилась на работу, дети пошли в школу. Пока она была на ночном дежурстве, мужчина изнасиловал и убил ее дочерей - девочек 8 и 13 лет.

Как выяснилось, ранее он уже сидел за убийство ребенка и изнасилование. Но подробности своей жизни он тщательно скрывал от сожительницы. Они собирались пожениться. Пара прожила вместе около месяца. Роман длился около полугода.

Мужчина раскромсал тела детей и скрылся. На видео, снятом камерой наблюдения у подъезда дома, где он жил, видно, что 41-летний мужчина в красной спецовке спокойно выходит из дома, не взяв никаких вещей. Известно, что ранее он снял со счетов все свои накопления.

Ориентировки были размещены во всех регионах страны. Его искали и вологжане - несколько звонков о мужчинах, похожих на подозреваемого, поступили в правоохраннительные органы. Каждый звонок проверялся.

Как стало известно, отец детей - подполковник полиции, старший сын - студент.

По поступившим в КП данным, мужчина лежал в кустах недалеко от дач города Рыбинска. Его обнаружили при прочесывании местности - направление его движения подсказали камеры наблюдения. Он был трезв и не оказал сопротивления полиции. Есть версия, что после убийства и расчленения детей он пытался покончить с собой еще в квартире, ему это не удалось. Затем он ушел из города и пролежал в траве несколько суток без еды и питья.