В Вологде в субботу пройдет первая сельхозярмарка

Большая сельскохозяйственная ярмарка развернется в центре Вологды.

В субботу, 19 сентября, на площади Революции продукцию производителей из Вологды, Череповца, районов Вологодской области могут приобрести все желающие.

Ярмарка будет работать с 10.00 до 16.00. Кроме продовольственных товаров, мастера народно-художественных промыслов представят сувениры. Традиционно ожидается, что цены на многие продукты будут ниже, чем в магазине.

«Вологжане смогут приобрести сезонные овощи, ягоды и грибы. Свежий картофель, например, можно будет купить по цене от 14 рублей за килограмм, что ниже, чем в магазине. Свою продукцию представят фермерские хозяйства, а также самые известные сельхозпредприятия Вологодской области. Также будет большой ассортимент сыров, молочной продукции, мёда, семян, саженцев плодово-ягодных деревьев и кустарников. Мы постарались с одной стороны помочь вологжанам приобрести на ярмарке экологически чистую продукцию по демократичным ценам, а с другой - поддержать местных производителей, которые смогут реализовать свой товар на крупной общегородской площадке», - рассказал директор МБУ «Центр содействия развитию предпринимательства и туризма» Герман Бажанов.

Оптовые покупатели смогут подъехать к газелям и фурам с овощами на машине. Ограничивать движение в этот день не планируется. Для участников ярмарки будут организованы фото- и лаунж-зоны, где можно будет отдохнуть и перекусить.

Со всеми вопросами можно обращаться в городской Центр содействия развитию предпринимательства и туризма по телефону: 8-800-200-16-77.