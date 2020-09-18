В Вологде подняли тарифы за пребывание детей в детских садах

Городские депутаты проголосовали за повышение родительской платы за детские сады. С 1 октября родители за детский сад в Вологде будут платить на 20 процентов больше. Обоснованием повышения тарифов стал рост цен на продукты питания, увеличение других расходов. В Вологде последний раз цифры корректировались в марте 2017 года. Как сообщает Гордума, размер платы составит:

— за детей до трёх лет, посещающих детский сад без бассейна, — 2448 рублей 38 копеек в месяц (на сегодняшний день эта плата составляет 2043 рубля 14 копеек);

— за детей до трёх лет, которые ходят в детсады с бассейном, — 2546 рублей 28 копеек (вместо 2124 рублей 76 копеек, как сейчас);

— за детей старше трёх лет, посещающих садики без бассейна, — 2693 рубля 24 копейки (ранее нужно было платить 2247 рублей 52 копеек);

— за детей старше трёх лет, которые ходят в детсад с бассейном, – 2801 рубль 4 копейки (ранее — 2337 рублей 5 копеек).