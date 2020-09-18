В Вологде женщина украла целую корзину продуктов и косметики

В Вологде женщина украла продуктовый набор и косметические средства из супермаркета.

Инцидент произошел в обеденное время. Около 14:00 на пульте дежурного вневедомственной охраны сработал сигнал - на кнопку тревожной сигнализации нажали в супермаркете на ул. Ярославская.

На место прибыл экипаж сотрудников Росгвардии. Как выяснили стражи правопорядка, одна из посетительниц ходила по торговому залу, набрала корзину продуктов и различные косметические средства. В кассовой зоне женщина переложила весь товар в свою сумку и прошла мимо кассы.

Росгвардейцы установили ее личность. Женщина 1956 года рождения не стала объясняться. В отношении нарушительницы составлен административный материал по ст. 7.27 КоАП РФ (Мелкое хищение).