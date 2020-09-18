В Прилуках произошли пьяные женские разборки

Фото: женщина рассказала о произошедшем на следственном эксперименте.
Вологжанка зарезала 22-летнюю знакомую. По ее словам, это была месть. Подробности сообщает областное управление следственного комитета.
ЧП случилось в ночь на 5 июля 2020 года в одном из домов на улице Строителей, что в Прилуках.
32-летняя женщина была пьяна, она выясняла отношения с сожителем и его знакомой. В конфликте участвовала 22-летняя подруга этой знакомой.
Во время ссоры, женщина нанесла девушке удар ножом в грудь. Раненую госпитализировали, но та скончалась в больнице.
Драчунью задержали. Женщина сообщила, что ударила ее ножом из-за драки, которая произошла к них ранее.
Уголовное дело передано в суд.