В Прилуках произошли пьяные женские разборки

Фото: женщина рассказала о произошедшем на следственном эксперименте.

Вологжанка зарезала 22-летнюю знакомую. По ее словам, это была месть. Подробности сообщает областное управление следственного комитета.

ЧП случилось в ночь на 5 июля 2020 года в одном из домов на улице Строителей, что в Прилуках.

32-летняя женщина была пьяна, она выясняла отношения с сожителем и его знакомой. В конфликте участвовала 22-летняя подруга этой знакомой.

Во время ссоры, женщина нанесла девушке удар ножом в грудь. Раненую госпитализировали, но та скончалась в больнице.

Драчунью задержали. Женщина сообщила, что ударила ее ножом из-за драки, которая произошла к них ранее.

Уголовное дело передано в суд.