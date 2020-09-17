В Вологде проверяют уличные продуктовые павильоны

- Фото: Вологда РФ

В областной столице еженедельно будут проверять уличные продуктовые ларьки. В списке 362 торговые точки. Недавно комиссия проверила объекты у домов на Можайского, 46 и 48. Сотрудники департамента экономразвития проверили документы, наличие табличек и урн. По словам чиновников, у местных жителей замечаний к павильонам нет.

Проверки грозят мини-рынкам - оттуда поступают жалобы от вологжан. На исправление нарушений дается две недели, потом - штраф в размере некоторого процента от договора.

Напомним, что владельцы торговых точек с вологодским орнаментом получают серьезные льготы по аренде земли: 75% от договора в первый год, 50% во второй и 25% за третий. Ларьки с общим фирменным стилем должны выглядеть приятнее.