Шекснинская школьница получила страшные травмы, схватившись за провода на ЖД мосту

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В Шексне произошло ЧП. Трое подростков забрались по технической лестнице на железнодорожный мост, перекинутый через реку Угла. Когда 14-летняя школьница стала спускаться, то потеряла равновесие и схватилась за два электропровода. Она получила тяжелейшие электротравмы и переломы.

Трагедия случилась на 508 км участка Кошта–Вологда 12 сентября. О произошедшем сообщил Ярославский следственный отдел на транспорте Северо-Западного следственного управления СК РФ. Девочку госпитализировали в состоянии травматического шока в Череповец, потом в травматическую больницу Вологды. У нее диагностировали ожоги 3-4 степени и сложные переломы. Сейчас ребенок в реанимации на аппарате ИВЛ.