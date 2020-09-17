Тотьмичка упросила дочь изменить показания в пользу сожителя-домогателя

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В Тотьме вынесли решение по делу о "Действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста". Правоохранители установили, что в феврале прошлого года взрослый мужчина непристойными прикосновениями посягнул на половую неприкосновенность 12-летней дочери сожительницы.

После произошедшего девочка рассказала обо всем матери, а та обратилась в полицию. 42-летний тотьмич не признавал себя виновным, его заключили под стражу. В какой-то момент ребенок изменил показания - она стала утверждать, что оговорила любовника матери. Следователям удалось установить, что это женщина надавила на девочку. Одна из версий гласит, что ей за это заплатили родственники арестованного. Мать отстранили от участия в деле как законного представителя.

Оперативники получили удаленную переписку девочки в соцсети - в сообщениях содержалось описание произошедшего преступления. Возлюбленный отправился на 6 лет в колонию строгого режима, сообщили в пресс-службе Следкома по Вологодской области.