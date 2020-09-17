Детский дом переоборудуют под общежитие череповецкого колледжа

В Череповце здание детского дома передали техникуму под общежитие. После ремонта в здании на Химиков, 20-а будут жить студенты Череповецкого строительного колледжа. В учебном заведении сейчас получают профессию более 800 человек, многие из них - иногородние, так что нуждаются в общежитии.

Как сообщает правительство области. здание детдома, рассчитанное на 150—200 мест, находится в собственности области. Так что ремонт будет производится за счет средств регионального бюджета. А откроется общежитие лишь к следующем учебном году.

Не секрет, что многие абитуриенты из других населенных пунктов, выбирая, где учиться, выбирают то, где есть общежитие. Так что собственное общежитие - это существенное преимущество учебного заведения.