Еще один человек скончался на Вологодчине от коронавируса

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Появились данные на 17 сентября, касающиеся коронавируса. Еще один человек погиб. На Вологодчине за сутки зафиксировано 45 случаев заболевания. Таким образом, с начала пандемии зафиксировано всего 4037 подтвержденных случая заражения COVID-19.

За минувшие сутки выздоровели 58 человек. В Череповце за сутки заболело 11 человек. в Вологде - 9 человек.

Количество выздоровевших в регионе – 3460 человек, 45 погибли, активных - 532 случая. В области обследовано 406 028 жителей.

В регионе ситуация с заболеваемостью выглядит следующим образом:

Череповец - 1458 (+11)

Вологда - 1133 (+9)

Грязовецкий район - 217 (+2)

Шекснинский район - 197 (+3)

Вологодский район - 179 (+1)

Бабаевский район - 102

Кадуйский район - 111 (+6)

Череповецкий район - 90 (+2)

Кирилловский район - 77

Великоустюгский район - 70 (+1)

Тотемский район - 65 (+3)

Устюженский район - 51 (+3)

Сокольский район - 41 (+2)

Белозерский район - 33

Харовский район - 34 (+2)

Вытегорский район - 29

Чагодощенский район - 31

Кич.-Городецкий район - 26

Нюксенский район - 26

Тарногский район - 15

Никольский район - 14

Усть-Кубинский район - 12

Вожегодский район - 9

Бабушкинский район - 5

Вашкинский район - 4

Сямженский район - 4

Верховажский район - 3

Междуреченский район - 1