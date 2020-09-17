Еще один человек скончался на Вологодчине от коронавируса

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Появились данные на 17 сентября, касающиеся коронавируса. Еще один человек погиб. На Вологодчине за сутки зафиксировано 45 случаев заболевания. Таким образом, с начала пандемии зафиксировано всего 4037 подтвержденных случая заражения COVID-19.
За минувшие сутки выздоровели 58 человек. В Череповце за сутки заболело 11 человек. в Вологде - 9 человек.
Количество выздоровевших в регионе – 3460 человек, 45 погибли, активных - 532 случая. В области обследовано 406 028 жителей.
В регионе ситуация с заболеваемостью выглядит следующим образом:
Череповец - 1458 (+11)
Вологда - 1133 (+9)
Грязовецкий район - 217 (+2)
Шекснинский район - 197 (+3)
Вологодский район - 179 (+1)
Бабаевский район - 102
Кадуйский район - 111 (+6)
Череповецкий район - 90 (+2)
Кирилловский район - 77
Великоустюгский район - 70 (+1)
Тотемский район - 65 (+3)
Устюженский район - 51 (+3)
Сокольский район - 41 (+2)
Белозерский район - 33
Харовский район - 34 (+2)
Вытегорский район - 29
Чагодощенский район - 31
Кич.-Городецкий район - 26
Нюксенский район - 26
Тарногский район - 15
Никольский район - 14
Усть-Кубинский район - 12
Вожегодский район - 9
Бабушкинский район - 5
Вашкинский район - 4
Сямженский район - 4
Верховажский район - 3
Междуреченский район - 1