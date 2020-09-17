В Вологде перекроют движение из-за Кросса нации

- Фото: Вологда РФ

В областной столице в воскресенье 20 сентября в центре будет ограничено движение личного и общественного транспорта, закроют часть парковок. Вологжане будут забегом отмечать Всероссийский день бега. Мероприятие «Кросс нации» состоится в Вологде с 9 до 13 часов.

Автолюбителям будет закрыта площадь Возрождения, Советский проспект, Предтеченская, Галкинская, Ленина, Зосимовская, Пречистенская набережная, Лермонтова. Парковки перекроют еще с полуночи на этих же улицах и Пушкинской, Марии Ульяновой. Некоторые общественные маршруты автобусов пойдут в объезд.

Начнется мероприятие на площади Революции. Доступны дистанции на 2, 4, 6, 8 и 12 км. Правда действуют непонятные ограничения: 12 км лишь для мужчин, 8 км для юношей и женщин, 6 км только для девушек. Зарегистрироваться можно до 18 сентября по ссылке.