В Череповце 46 классов ушли на дистанционку из-за коронавируса и ОРВИ

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В городе металлургов 46 классов разных школ переведены на дистанционное обучение. Об этом сообщил помощник мэра по связям со СМИ. Ученики шести классов находятся дома из-за заражения коронавирусом (достаточно одного заболевшего), еще 40 из-за вспышки ОРВИ (необходимо 20% превышение порога заболеваемости).

Губернатор Олег Кувшинников во время прямого эфира сообщил, что вологжан не будут полностью переводить на дистанционное обучение - только выборочно. Группы школьников будут выводить на дистанционку на 2 недели, а потом возвращать назад.