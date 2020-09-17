Череповчане сообщили о детоубийце в городе

Фото подозреваемого из Рыбинска Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Череповце местные жители начали сообщать в полицию о том, что заметили подозреваемого в изнасиловании и убийстве двух маленьких девочек из Рыбинска. Напомним, следствие предполагает, что 40-летний мужчина из Ярославской области надругался и зарезал дочерей своей сожительницы и скрылся. Фотография мужчины стала популярна в соцсетях.

Череповчанка сообщила в полицию, что видела похожего мужчину около школы № 12. На место выехала полиция и даже отвезла подозреваемого в отдел. Оказалось, что это местный житель - он просто очень похож на преступника. К Рыбинску отношения не имеет. Пресс-служба УМВД сообщила, что поступило уже несколько подобных звонков, информация проверяется.