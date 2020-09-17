В Бабаево из-за нарушения ТБ произошел пожар в котельной завода

- Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Бабаево на улице Стружкина 15 сентября днем сгорела котельная завода клееного бруса. МЧС сообщили, что причиной возгорания стало нарушение правил безопасности при эксплуатации отопительного котла. На место выехали 15 пожарных, 4 машины спецтехники.

Уничтожено 96 квадратных метров: выгорела, выведено из строя оборудование, повреждена внутренняя и наружная отделка котельной.

По прибытию сотрудники МЧС обнаружили тление горючих материалов крыши котельной в месте разделки трубы котла.