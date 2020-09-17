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Житель Кадуя до смерти избил старика-родственника и уложил спать

На утро он обнаружил труп
Евдокия САХАРОВА
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В Кадуе расследуется уголовное дело по факту убийства 11 сентября. В квартире обнаружено тело 76-летнего мужчины. Следователи осмотрели место преступления - изъята одежда погибшего, красное вещество, предметы с отпечатками пальцев.

Допрошен 45-летний зять потерпевшего. Оказалось, что пьяный родственник поссорился с тестем накануне. Во время конфликта он несколько раз ударил старика в голову и тело, а потом уложил его в кровать. На утро нашел труп. На данный момент решается вопрос о мере пресечения. Расследование продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СК по Вологодской области.

Криминал