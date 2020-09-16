Двое юношей убивали в Вологде 80-летних старушек

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В областной столице вынесли вердикт двум 21-летним вологжанам. Они убили двух пенсионерок, чтобы их обокрасть, а одну даже сожгли в собственном доме.

Обвиняемые были задержаны еще прошлой осенью - их заподозрили в убийстве 81-летней старушки - она исчезла из своей квартиры с улицы Болонина вместе с 24 тысячами рублей и ювелирными украшениями. Молодые люди признались в преступлении и показали захороненное тело задушенной вологжанки.

Далее следствие выяснило, что осужденные причастны и к пожару на улице Дзержинского 6 сентября 2019 года. На месте ЧП обнаружили тело 80-летней женщины. Оказалось, что она была задушена. Из квартиры пропали 200 рублей, набор десертных ложек, 2 стеклянных стакана с подстаканниками, утюг и робот пылесос... Юноши признались, что после убийства, купли бензин и подожгли место преступления. Часть украденного нашли у одного из обвиняемых. В квартире убитой обнаружили и его ДНК.

Присяжные признали молодых людей виновными. Суду на основании этого вынесет приговор: вид и размер наказания.