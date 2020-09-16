В Череповце 46 классов отправлено на дистанционное обучение

В Череповце на дистанционное обучение находится 46 классов разных школ. Называются причины: в шести случаях школьники учатся дома из-за коронавирусной инфекции, еще 40 - из-за ОРВИ.

Несмотря на устрашающую статистику, 46 классов - это только 2% от общего количества. В шести классах есть заболевшие коронавирусом дети и педагоги, 40 классов переведены из-за 20-процентного превышения порога по ОРВИ. Такая норма действует много лет. Мы делаем все возможное, чтобы не подвергать детей дополнительным рискам и предотвратить массовую заболеваемость, - приводит cherinfo слова начальника управления образования Марии Барабановой. Вероятно. количество ушедших на дистанционку будет расти.