МЧС предупреждает об опасностях циклона, движущегося на Вологодчину

О возможных ЧС предупреждают спасатели вологжан. На регион надвигаются дожди при сильных порывах ветра.

Региональное управление МЧС распространяет информацию: с полуночи на четверг, 17 сентября до 20:00 18 сентября (пятница) на территории Вологодской области ожидаются дожди, местами сильные.

В отдельных районах скорость ветра составит до 15-18 метров в секунду.

В связи со сложившейся метеорологической обстановкой прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Это может быть повреждение линий электропередач, увеличением количества ДТП, возможны обрушения слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, повреждение кровли жилых домов, падение деревьев.

По данным Вологодского гидрометцентра, с Балтики на Вологодскую область надвигается циклон.

" 17-18 сентября в отдельных районах пройдут сильные дожди, не исключены грозы. Прохождение циклонического вихря будет сопровождаться усилением ветра», - сообщают синоптики.

К концу недели ожидается похолодание.